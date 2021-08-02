Литве на укрепление границы с Беларусью потребуется полмиллиарда евро

Литва столкнулась с исключительной формой агрессии, ЕС найдет средства и пути решения проблемы нелегальных мигрантов, заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, которая прибыла в Литву для ознакомления с ситуацией на месте и 1 августа встретилась с главой МВД страны Агне Билотайте.

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Йоханссон, по информации пресс-службы литовского ведомства, одобрила решение Вильнюса соорудить физический барьер на границе и пообещала изыскать возможности увеличения финансирования мероприятий по преодолению кризиса.

Еврокомиссар заявила, что ЕС будет поддерживать Литву не только финансово, но и в переговорах со странами происхождения нелегалов для поиска путей выхода из кризиса.

«Литва противостоит гибридной агрессии, которая направлена не только на Литву, но и на весь Европейский союз и его фундаментальные демократические ценности, — заявила Агне Билотайте. — Литва предпринимает все усилия для решения вопроса, но нам также нужна поддержка и солидарность других членов ЕС».

По словам министра, остановить большинство нелегальных мигрантов, многие из которых стремятся попасть дальше в Западную Европу, позволит комплексное решение, включающее в себя оборудование забора, интеллектуальное наблюдение за границей, усиленный погранконтроль вместе с союзниками по ЕС.

«Для этого нам нужна финансовая поддержка. Только реализация технических мероприятий может потребовать до 500 млн евро», — отметила Билотайте.

Литва рассчитывает на дополнительную помощь из Фонда убежища, миграции и интеграции ЕС. Еврокомиссия обещала от 10 до 12 млн евро, которые должны поступить в августе. В целом для борьбы с кризисом, по расчетам литовских властей, в этом году потребуется до 100 млн евро, в 2022-м — до 300 млн.

С начала 2021 года на участке границы с Беларусью перехвачено 3.545 мигрантов — в 43,8 раза больше, чем за весь 2020-й (81). По итогам 1 августа будет зафиксирован новый суточный рекорд: с 0 до 13 часов пограничники перехватили 216 нелегалов , тогда как максимум дня до этого составлял 171 человек (28 июля).

Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси . Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла , что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует .

19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили . «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.

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