«Облажалась, мерзкий поступок, хамоватое заявление…» Пропаганда «спустила всех собак» на Тимановскую

Пропагандистская машина белорусского режима заработала в полную мощь по поводу скандала с бегуньей Кристиной Тимановской.

Так, ведущая БГТРК Елена Усачева в эфире программы «Главный эфир» заявила (цитаты здесь и далее приводит by.tribuna.com ), что ситуация напоминает «самый настоящий цирк».

Дескать, спортсменка начала «обзванивать редакции польских и других псевдоСМИ, мол, выгоняют из Токио! Кто выгоняет? Депортировать может только правительство Японии. Все вопросы о выдуманном вывозе насильно к ним — у НОК нет таких возможностей.

Дальше просит убежища в посольстве Австрии, призывает расследовать МОК ситуацию. Какую!? Свой провал? То, как она облажалась? Матерится как сапожник, оскорбляет тренеров. Видимо, дама немного забыла, что это не курорт и любой спортсмен, который заканчивает выступление — едет домой. Таковы правила. В общем, дешевый хайп, ушедшей в тираж спортсменки. Уже проходили. Ничего нового».

Не отстал от ведущей и ее босс — Иван Эйсмонт. В том же эфире назвавший поведение Тимановской «мерзким поступком».

По его словам, Кристина «показала себя абсолютно не готовой к Играм, зато оказалось готова молоть языком»: «Что сделала Тимановская? Правильно — записала видосик, который многое объясняет, что касается ее личности. Похоже, самое противное выступление на Олимпиаде мы уже увидели.

Без комментариев. И снова говорим про испанский стыд, когда говорит она, а почему-то неудобно нам. Хотя дали же шанс исправиться. Любой спортсмен за такую возможность (выступить в еще одной дисциплине) будет буквально хвататься. Но здесь, видимо, не про спорт. Сегодня в обед Кристина Тимановская отправлена с Олимпиады домой. Не хочешь выступать – не надо.

И в целом такое ощущение, что летела Тимановская в Японию именно для всего этого дешевого фарса, а не хорошего выступления. Абсолютно позорный конец карьеры, который она пытается привязать к политике».

Не отстал в комментарии от коллег и представитель ОНТ Игорь Тур: «Громкое и хамоватое заявление в Инстаграме, возмущение из-за перспективы выступления на Олимпиаде еще и в эстафетном забеге за свою страну (что уже очень странно), дальнейшая ругань с тренерским штабом, серия флеш-интервью о том, как все в Беларуси плохо, даже когда ты не в Беларуси, заявления о желании просить политического убежища в Европе...

Просто интересно: а было ли бы так же, если бы Тимановская хотя бы прошла квалификацию и хотя бы теоретически претендовала на медаль или иной более-менее приличный результат?

То есть если бы сохранилась возможность показать себя как спортсменка — был бы ли этот искусственный скандал? Я слабо себе представляю, что атлет, чувствующий в себе силы на результат на Олимпиаде, будет заниматься такой ерундой».

А тем временем Международный олимпийский комитет начал заниматься «делом Тимановской» (накануне спортсменка обратилась к МОК за помощью ).

Ранее Белорусский фонд спортивной солидарности ( BSSF ) заявил , что Кристину насильно вывозят из Токио.

В НОК утверждают, что решение было принято «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием» спортсменки. Позже появилась аудиозапись «уговоров» со стороны официальных лиц белорусской делегации, что спортсменка тихо и добровольно покинула Олимпиаду.

Команда Народного антикризисного управления заявила , что уже подключает дипломатические службы стран Евросоюза для предоставления международной защиты спортсменке.