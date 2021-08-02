БПЦ не хочет отделяться от Русской православной церкви

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Вопрос получения томоса — документа об автокефалии православной церкви — не актуален для Беларуси, заявил митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси.

«Этот вопрос не актуален, и вообще, это что-то такое наносное, придуманное, искусственное», — считает Вениамин.

По мнению митрополита, по этому поводу следует «ничего особо не предпринимать, кроме как молитвы о том, чтобы Господь хранил нашу Беларусь, и заботы о том, чтобы все-таки единение вокруг Христа — оно помогло нам преодолеть разделение испытаниями, которые возникли в нашем обществе».

«А вместе с тем не допустить разделения по линии церковной», — добавил глава БПЦ в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ.

Два года назад томос получила украинская православная церковь. 6 января 2019 года в Стамбуле в патриаршем храме святого Георгия вселенский патриарх Варфоломей вручил томос об автокефалии Православной церкви Украины предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию.

 

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Тэги: БПЦ РПЦ религия Персона: митрополит Вениамин

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