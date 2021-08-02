Министр Карпенко полностью поддерживает повышение стоимости обучения в вузах

Повышение платы за обучение в вузах полностью обосновано, заявил министр образования Игорь Карпенко.

«С 1 сентября мы поднимаем немножко стоимость обучения, в пределах 10%», — сказал министр в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ.

По его словам, вузы принимают самостоятельное решение, но это «согласованное, единое решение, централизованное».

«Здесь надо понимать, что последнее повышение было у нас в марте 2020 года, а за этот период с 1 января 2021 года увеличилась базовая ставка, увеличилась минимальная заработная плата, были подняты тарифы на некоторые коммунальные и прочие услуги. Естественно, повышение в пределах 10% — это обоснованная цифра, которая просчитана и, в общем-то, проработана в системе образования и с каждым конкретным учреждением образования», — заявил Карпенко.

По данным главы Минобразования, в 2021 году набор в вузы составляет почти 55 тыс. человек, из них на бюджетные места около 29 тыс., остальные — на платной основе.

В марте Карпенко заявлял, что повышать плату за обучение в вузах пока не планируется, хотя этот вопрос обсуждался на совещании ректоров. По его словам, повышение зарплат работников вузов с 1 января будет осуществляться за счет сокращения расходов по другим статьям.