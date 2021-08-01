Чехия предложила Кристине Тимановской визу и поддержку

Чехия предложила белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской въездную визу и международную поддержку.

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«Считаю скандальной ситуацию вокруг белорусской спринтерши Кристины Тимановской. Чехия готова помочь. По договоренности с премьер-министром Андреем Бабишем и министром внутренних дел Яном Гамачеком мы предлагаем ей въездную визу, чтобы она могла подать у нас заявку на международную защиту. Наше посольство в Токио также готово помочь», — написал министр иностранных дел Чехии Якуб Кульганек в «Твиттере».

Ранее Национальный олимпийский комитет Беларуси сообщил , что тренерский штаб национальной команды по легкой атлетике принял решение прекратить выступление Тимановской на Олимпиаде-2020 в Токио:

«По заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской тренерским штабом национальной команды по легкой атлетике принято решение о прекращении выступления спортсменки на играх XXXII Олимпиады. Следовательно, отозвана заявка спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 м и в эстафете 4х400 м».

Тимановской купили авиабилеты на Минск через Стамбул и повезли в токийский аэропорт . Там она обратилась в полицию за помощью. По поводу заявления НОК спортсменка сообщила, что врачи ее не обследовали.

«Я прошу Международный олимпийский комитет о помощи, — заявила спортсменка в видеообращении , записанном в аэропорту. — На меня было оказано давление и меня пытаются вывезти из страны (Японии. — БелаПАН) без моего согласия. Поэтому я прошу Международный олимпийский комитет вмешаться в это».

В конце июля Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) не допустил к участию в Играх 20 спортсменов, в том числе трех белорусов, из-за недостаточного количества допинг-проб (минимум три допинг-пробы необходимо было сдать на протяжении десяти месяцев перед Олимпиадой в Токио).

Отстранение белорусок Анны Михайловой и Кристины Мулярчик от участия в эстафете 4 по 400 метров поставило под вопрос участие сборной в соревнованиях 5 августа. Руковоидители команды на освободившиеся места поставили Эльвиру Герман и Кристину Тимановскую, которые специализируются на стометровках.

Тимановская публично резко отреагировала на такое решение спортивных чиновников, что стало причиной критики легкоатлетки на гостелевидении и провластных страницах в соцсетях.