Восьмилетний мальчик погиб в ДТП на улице Ваупшасова в Минке

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В Минске в результате ДТП погиб ребенок. Трагический инцидент произошел вечером 1 августа на улице Ваупшасова.

Как сообщает Следственный комитет, около семи часов вечера 39-летний водитель за рулем автомобиля BMW не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где легковушка столкнулась с пассажирским автобусом.

В салоне BMW находился восьмилетний мальчик. В результате ДТП ребенок получил травмы, от которых скончался на месте.

 

 

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Тэги: ДТП погиб ребенок Город: Минск

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