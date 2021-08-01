НАУ подключает дипслужбы стран ЕС для предоставления международной защиты Кристине Тимановской

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Команда Народного антикризисного управления включилась в ситуацию с Кристиной Тимановской.

Как сообщается на странице НАУ в соцсети, уже ведутся консультации с руководством МИД Польши и сотрудниками МИД Австрии для «оказания содействия дипломатическими службами этих стран Кристине Тимановской в получении международной защиты».

«В настоящий момент, по сведениям НАУ, Кристина Тимановская находится под охраной японской полиции. В аэропорту находятся представители НОК Беларуси, которые предпринимают попытки вернуть Кристину в Олимпийскую деревню», — говорится в сообщении.

Ранее Белорусский фонд спортивной солидарности (BSSFзаявил, что Кристину насильно вывозят из Токио.

В НОК утверждают, что решение было принято «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием» спортсменки. 

 

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Сюжет: Олимпиада в Токио
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Тэги: Народное антикризисное управление Олимпиада-2020 Персона: Кристина Тимановская

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