НОК выступил с заявлением по поводу ситуации с Кристиной Тимановской
Национальный олимпийский комитет Беларуси выступил с официальным заявлением по поводу ситуации с легкоатлеткой Кристиной Тимановской.
В НОК утверждают, что решение было принято «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием» спортсменки.
Поэтому тренерский штаб национальной команды отозвал заявки спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 м и в эстафете 4х400 м.
Ранее Белорусский фонд спортивной солидарности (