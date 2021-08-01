НОК выступил с заявлением по поводу ситуации с Кристиной Тимановской

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Национальный олимпийский комитет Беларуси выступил с официальным заявлением по поводу ситуации с легкоатлеткой Кристиной Тимановской.

Фото НОК

В НОК утверждают, что решение было принято «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием» спортсменки.

Поэтому тренерский штаб национальной команды отозвал заявки спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 м и в эстафете 4х400 м.

Ранее Белорусский фонд спортивной солидарности (BSSF) заявил, что Кристину насильно вывозят из Токио.

 

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Сюжет: Олимпиада в Токио
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Тэги: Олимпиада-2020

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