BSSF: Кристину Тимановскую представители национальной команды на Олимпиаде пытаются насильно вывезти из Токио

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Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую представители национальной команды на Олимпиаде-2020 пытаются насильно вывезти из Токио, сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности (BSSF).

«Представители белорусской нацкоманды депортируют легкоатлетку, ей срочно купили билет на самолет, теперь везут с вещами в аэропорт, — говорится в сообщении BSSF. — Завтра у нее должен был состояться старт на 200 метров, представители сборной ее не допускают и отправляют в Минск».

По предварительной информации, спортсменка должна вылететь рейсом Turkish Airlines по маршруту Токио — Стамбул в 16.50 по минскому времени.

Официальных комментариев в связи с ситуацией пока нет.

В конце июля Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) не допустил к участию в Играх 20 спортсменов, в том числе трех белорусов, из-за недостаточного количества допинг-проб (минимум три допинг-пробы необходимо было сдать на протяжении десяти месяцев перед Олимпиадой в Токио).

Отстранение белорусок Анны Михайловой и Кристины Мулярчик к участию в эстафете 4 по 400 метров поставило под вопрос участие сборной Беларуси в соревнованиях 5 августа. Представители нацсборной на освободившиеся места поставили Эльвиру Герман и Кристину Тимановскую, которые специализируются на стометровках. Тимановская резко отреагировала на такое решение спортивных чиновников.

 

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Сюжет: Олимпиада в Токио
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Тэги: Олимпиада-2020 Персона: Кристина Тимановская

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