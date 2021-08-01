Колесникова призвала Лукашенко «перестать бороться с собственным народом»

Находящаяся под стражей и ожидающая суда Мария Колесникова обратилась на страницах немецкой печати к Александру Лукашенко.

«Я призываю власти перестать бороться с собственным народом, прислушаться к белорусам и начать новый диалог. Остановите насилие! Остановите абсурдные судебные процессы! Не разрушайте экономику и успешные предприятия! Выпустите людей из тюрем!» — заявила она в письменном интервью газете Welt am Sonntag, опубликованном 1 августа, пишет DW .

Она также сообщила, что «ни разу не пожалела» о своем поступке остаться на родине: «Думаю, это было единственное правильное решение. Свобода не падает с неба. То, что происходит сейчас в Беларуси, в центре Европы, — живой пример тому».

На страницах газеты Welt am Sonntag Колесникова призывает белорусов «защищать свои ценности и убеждения»: «Шаг за шагом мы построим свободное и открытое общество. Борьба белорусского народа должна стать нашим общим делом, а его победа — войти в историю».

Уголовное дело Марии Колесниковой и юриста Максима Знака будет рассматриваться Минским областным судом в закрытом режиме . Как сообщает пресс-служба штаба Виктора Бабарико, соответствующее постановление получили защитники Знака. Суд начнется 4 августа в 11:00 в здании суда Минского района (ул. Маяковского, 119а). Юрист написал по этому поводу стихотворение .

Обоих обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса: призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети интернет (ч. 3 ст. 361); заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357); создание экстремистского формирования и руководство им (ч. 1 ст. 361-1). Им грозит до 12 лет лишения свободы.

По информации Генеральной прокуратуры, согласно материалам дела обвиняемые совместно с иными лицами «не позднее 16 июля 2020 года вступили в тайный сговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем».

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