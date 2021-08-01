COVID-19: за  сутки в Беларуси официально выявлено 958 новых случаев

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За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 958 случаев COVID-19, умерли 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1.169 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

31 июля было зарегистрировано 992 новых случая, 30-го — 1.184, 29-го — 1.033, 28-го — 950, 27-го — 525, 26-го — 648, 25-го — 880, 24-го — 1.061. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 446.998, умерло 3.464 человека с диагностированной коронавирусной инфекцией, выздоровело 441.369.

За минувшие сутки выполнен 18.181 тест коронавирус (днем ранее 17.964). С начала эпидемии сделано 7.312.463 теста.

По информации Минздрава, 972,1 тыс. человек прошли полный курс вакцинации против COVID-19, первую дозу вакцины получили 1,39 млн.

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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