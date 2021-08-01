Лукашенко хочет восстановить позитивную динамику политического диалога со Швейцарией

Александр Лукашенко поздравил швейцарцев с Днем основания конфедерации.

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В своем послании он отметил, что оба народа приложили «большие усилия, добывая и решительно защищая свою государственность и независимость»: «История научила нас, что мир, справедливость и солидарность — главные ценности для каждой страны и для всего мирового сообщества».

Лукашенко напомнил, что в истории взаимоотношения двух стран было реализовано немало совместных проектов: «Мы благодарны швейцарским общественным организациям за многолетнюю помощь в преодолении последствий чернобыльской катастрофы».

Белорусский правитель выразил убежденность, что стороны смогут «быстро преодолеть временные сложности, которые возникли в связи с пандемией», а также «восстановить позитивную динамику политического диалога, достигнуть новых отличных результатов в различных отраслях».

В начале июля сообщалось, что Швейцария поддержала санкции Евросоюза , введя персональные штрафные меры против 78 физических и семи юридических лиц Беларуси, присоединившись тем самым к штрафным мерам Евросоюза.

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