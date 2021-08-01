1 августа в обменниках установлены новые курсы валют

В первый день августа банки, работающие на территории Беларуси, установили в своих обменниках новые курсы основных иностранных валют.

По данным select.by на 09:10, в Минске они следующие:

доллар выгоднее всего можно продать по 2,493, а купить по 2,502 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,525);

евро 2 , 961 / 2 , 97 (3,0);

2 961 2 97 100 российских рублей 3,40 5 / 3,4 22 (3,5).

Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (26-30 июля) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала падением лишь одной из пяти иностранных валют , за которыми наблюдают Naviny.by.

В январе—июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 3,07% (с 2,5789 до 2,4997). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

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