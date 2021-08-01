1 августа в обменниках установлены новые курсы валют
В первый день августа банки, работающие на территории Беларуси, установили в своих обменниках новые курсы основных иностранных валют.
По данным
- доллар выгоднее всего можно продать по 2,493, а купить по 2,502 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,525);
- евро 2,961 / 2,97 (3,0);
- 100 российских рублей 3,405 / 3,422 (3,5).
Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (26-30 июля) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала
В январе—июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
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