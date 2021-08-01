Еще 144 нелегала с белорусской стороны задержали литовские пограничники

За минувшие сутки, 31 июля, литовские пограничники задержали 144 нелегальных мигранта со стороны Беларуси — на 27 больше, чем днем ранее, следует из данных Статистического департамента Литвы.

Фото DELFI / Orestas Gurevičius

С начала 2021 года на этом участке границы перехвачено 3.545 мигрантов — в 43,8 раза больше, чем за весь 2020-й (81).

В январе 2021 года на границе с Беларусью было задержано 20 человек, в феврале — 13, марте — 8, апреле — 70, мае — 77, июне — 473, июле — 2.884. Суточный рекорд — 171 (28 июля).

Среди задержанных граждане Ирака (2.299), Конго (191), Камеруна (129), Сирии (100), России (90), Ирана (88), Гвинеи, Афганистана (по 79), Беларуси (63, +3 за сутки), Индии (62), Шри-Ланки (56), Нигерии (30) и других стран, а также лица с не определенным пока гражданством.

Большинство задержанных — 71,9% — мужчины (2.548). Почти четверть (24,3%) — несовершеннолетние (860); 11,1% (392) — дети в возрасте до девяти лет, 20,2% (716) — дети, подростки и юноши от 10 до 19 лет. Доля нелегалов в возрасте от 20 до 29 лет составляет 43,9% (1.555), от 30 до 39 лет — 17,6% (624), от 40 до 49 лет — 5,3% (188), от 50 от 59 лет — 1,4% (51), 60 лет и старше — 0,5% (19).

Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси . Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла , что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует .

19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили . «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.

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