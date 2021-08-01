«И, скрывающий имя своё, эксперт в черном стыде балаклавы». Максим Знак написал новый стих

/ Политика
Просмотров: 76

Политзаключенный Максим Знак своим поэтическим творчеством ответил на решение властей сделать суд над ним закрытым.

Стихотворение «Стыд» было опубликовано в сети:

Это подло — судить втихаря.

Низко. Стыдно. И неприлично.

Я публично призвал? К бунту? Я?

Обвините хотя бы публично.

 

Тайный сговор? С кем, как и когда?

Для чего тайный суд в другом доме?

Тайный суд — это ведь навсегда:

Ведь такое и в Лете не тонет.

 

Экстремистская группа? Враньё!

Разве что призрак «тройки» кровавый

И, скрывающий имя своё,

Эксперт в черном стыде балаклавы.

Уголовное дело Марии Колесниковой и Максима Знака будет рассматриваться Минским областным судом в закрытом режиме. Как сообщает пресс-служба штаба Виктора Бабарико, соответствующее постановление получили защитники Знака. Суд начнется 4 августа в 11:00 в здании суда Минского района (ул. Маяковского, 119а).

Обоих обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса: призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети интернет (ч. 3 ст. 361); заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357); создание экстремистского формирования и руководство им (ч. 1 ст. 361-1). Им грозит до 12 лет лишения свободы.

По информации Генеральной прокуратуры, согласно материалам дела обвиняемые совместно с иными лицами «не позднее 16 июля 2020 года вступили в тайный сговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем».

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: политзаключенные Персона: Максим Знак

Другие материалы на эту тему:

«Мария в порядке, настроение боевое, к процессу готова»

«Мария в порядке, настроение боевое, к процессу готова»

Политзаключенным предлагают писать прошение о помиловании на имя Лукашенко

Политзаключенным предлагают писать прошение о помиловании на имя Лукашенко

У политзаключенного Григория Костусева подозрение на онкозаболевание

У политзаключенного Григория Костусева подозрение на онкозаболевание

ЕС требует немедленно освободить Виктора Бабарико и всех политзаключенных

ЕС требует немедленно освободить Виктора Бабарико и всех политзаключенных