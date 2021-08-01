Марзалюк и Мирончик-Иванова провалили старты на Олимпиаде
Еще две белоруски покидают борьбу за высшие награды Олимпийских игр в Токио — свои попытки пробиться дальше не использовали Василиса Марзалюк (вольная борьба) и Анастасия Мирончик-Иванова (легкая атлетика).
Первая уступила в стартовом круге в категории до 76 кг немке Алине Роттер Фокен (1:2).
Вторая не смогла пробиться в финал в прыжках в длину (с результатом 6,55 м она заняла 14-е место в квалификации).
Завершили выступления на стадии отбора метательницы молота Анна Малыщик (13-е место) и Анастасия Маслова (28-е).
Напомним, 31 июля первую медаль в копилку белорусской команды
На данный момент топ-5 медального зачета выглядит следующим образом:
- Китай — 22 золотых, 13 серебряных, 12 бронзовых;
- США — 19, 20, 13;
- Япония — 17, 5, 8;
- Австралия — 13, 3, 14;
- Россия — 11, 15, 12.
Фото НОК