Марзалюк и Мирончик-Иванова провалили старты на Олимпиаде

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Еще две белоруски покидают борьбу за высшие награды Олимпийских игр в Токио — свои попытки пробиться дальше не использовали Василиса Марзалюк (вольная борьба) и Анастасия Мирончик-Иванова (легкая атлетика).

Первая уступила в стартовом круге в категории до 76 кг немке Алине Роттер Фокен (1:2).

Вторая не смогла пробиться в финал в прыжках в длину (с результатом 6,55 м она заняла 14-е место в квалификации).

Завершили выступления на стадии отбора метательницы молота Анна Малыщик (13-е место) и Анастасия Маслова (28-е).

Напомним, 31 июля первую медаль в копилку белорусской команды принес прыгун на батуте Иван Литвинович.

На данный момент топ-5 медального зачета выглядит следующим образом:

  1. Китай — 22 золотых, 13 серебряных, 12 бронзовых;
  2. США — 19, 20, 13;
  3. Япония — 17, 5, 8;
  4. Австралия — 13, 3, 14;
  5. Россия — 11, 15, 12.

 

Фото НОК

 

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Сюжет: Олимпиада в Токио
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Тэги: Олимпиада-2020 Персона: Василиса Марзалюк Анастасия Мирончик-Иванова Анна Малыщик Анастасия Маслова

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