Атмосферные фронты накрыли страну

/ Общество
Просмотров: 60

Сегодня погода на территории республики будет зависеть от атмосферных фронтов, поступающих с юго-западной части Европы.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, днем ожидается переменная облачность. В некоторых районах пройдут дожди, местами прогремят грозы.

Ветер переменных направлений слабый (при грозах порывистый). Температура воздуха в регионах:

  • Брест +27..+29°C;
  • Витебск +27..+29°C;
  • Гомель +30..+32°C;
  • Гродно +26..+28°C;
  • Могилев +28..+30°C;
  • Минск +27..+29°C.

Из-за жары объявлен желтый уровень опасности.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: прогноз погоды

Другие материалы на эту тему:

На Беларусь надвигаются двадцатиградусные морозы

На Беларусь надвигаются двадцатиградусные морозы

Какая погода будет на День Победы и после него

Какая погода будет на День Победы и после него

Какой будет зима после аномально теплой осени

Какой будет зима после аномально теплой осени

Прогноз на конец октября: аномального тепла не будет, но до морозов еще далеко

Прогноз на конец октября: аномального тепла не будет, но до морозов еще далеко