Атмосферные фронты накрыли страну
Сегодня погода на территории республики будет зависеть от атмосферных фронтов, поступающих с юго-западной части Европы.
По прогнозам синоптиков, днем ожидается переменная облачность. В некоторых районах пройдут дожди, местами прогремят грозы.
Ветер переменных направлений слабый (при грозах порывистый). Температура воздуха в регионах:
- Брест +27..+29°C;
- Витебск +27..+29°C;
- Гомель +30..+32°C;
- Гродно +26..+28°C;
- Могилев +28..+30°C;
- Минск +27..+29°C.
Из-за жары