Атмосферные фронты накрыли страну

Сегодня погода на территории республики будет зависеть от атмосферных фронтов, поступающих с юго-западной части Европы.

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По прогнозам синоптиков, днем ожидается переменная облачность. В некоторых районах пройдут дожди, местами прогремят грозы.

Ветер переменных направлений слабый (при грозах порывистый). Температура воздуха в регионах:

Брест +27..+29°C;

Витебск +27..+29°C;

Гомель +30..+32°C;

Гродно +26..+28°C;

Могилев +28..+30°C;

Минск +27..+29°C.

Из-за жары объявлен желтый уровень опасности .