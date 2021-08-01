Как ведет себя доллар

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В январе—июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 3,07% (с 2,5789 до 2,4997). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ котировок центробанков на 31 декабря 2020 года и 31 июля 2021-го.

Фото pixabay.com

На первой позиции Армения, где доллар подешевел на 6,96% (с 522,59 до 486,24 драма), на второй — Украина — 4,91% (с 28,2746 до 26,8867 гривны), на третьей — Грузия — 4,65% (с 3,2766 до 3,1244 лари).

На пятом месте Россия — там курс снизился на 1% (с 73,8757 до 73,1388 рубля).

В Азербайджане и Туркменистане официальный курс доллара не изменился (1,7 и 3,5 маната соответственно).

В остальных странах на территории бывшего СССР американская валюта подорожала: в Таджикистане — на 0,20% (с 11,3 до 11,3225 сомони), Казахстане — на 0,89% (с 420,71 до 424,44 тенге), Узбекистане — на 1,41% (с 10.476,92 до 10.625 сумов), Кыргызстане — на 2,55% (с 82,6498 до 84,7585 сома), Латвии, Литве и Эстонии — на 3,20% (с 0,8149 до 0,8410 евро), Молдове — на 4,12% (с 17,2146 до 17,9234 лея).

В самопровозглашенном Приднестровье, которое имеет собственную финансовую систему, курс американской валюты в январе—июле не изменился (16,1 рубля).

В июле доллар в Беларуси подешевел на 1,24% — второй показатель после Армении (-1,94%). Далее: Грузия (-1,14%), Украина (-1,07%), Казахстан (-0,78%), Молдова (-0,29%), Латвия, Литва и Эстония (по -0,06%). Не изменились курсы в Азербайджане и Туркменистане, выросли — в Таджикистане (+0,01%), Кыргызстане (+0,11%), Узбекистане (+0,19%) и России (+1,06%).

В январе—июле 2020 года официальный курс доллара в Беларуси вырос на 15,93% — третье место на территории бывшего СССР, за год — на 22,59% (первое).

В 2019 году отмечалось ослабление доллара к белорусскому рублю — на 2,60% (третье место). По итогам 2018 года Беларусь заняла третье место по росту официального курса доллара к национальной валюте (на 9,48%), в 2017-м — четвертое (на 0,73%), в 2016-м — шестое (на 5,47%), в 2015-м и 2014-м — третье (соответственно на 56,70 и 24,61%), в 2013-м — второе (на 10,97%), в 2012-м — четвертое (на 2,63%), в 2011-м — первое (на 178,33%), в 2010-м — седьмое (на 4,79%), в 2009-м — первое (на 30,14%).

 

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Тэги: курсы валют

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