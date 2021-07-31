Лукашенко выдал замуж внучку Викторию

Внучка Александра Лукашенко, дочь его старшего сына Виктора Виктория Лукашенко вышла замуж.

Свадьба состоялась 31 июля в столичном ресторане «Лебяжий», построенном на берегу пруда в одноименном заказнике. Ради строительства этого ресторана указом Лукашенко была сокращена площадь заказника, вырублены десятки деревьев.

Как сообщает «Пул Первого», на торжестве было приглашено около 70 гостей.

Что молодым подарил Александр Лукашенко, не сообщается. Но на фото, которое распространил «Пул Первого», видна открытка с изображением государственного флага, автографом самого Лукашенко и его напутствием: «Вы пишите вашу историю».

Виктории Лукашенко 23 года, она старшая дочь Виктора Лукашенко (всего у него четверо детей) и первая внучка Александра Лукашенко.

В детстве Виктория пробовала сниматься в кино. В 2008 году сыграла одну из главных ролей в белорусской комедии «На спине у чёрного кота», а в 2010-м снялась в российском сериале «Гадание при свечах».

В 2016 году окончила минскую гимназию № 16 и поступила на платное отделение факультета международных отношений БГУ по специальности «мировая экономика».