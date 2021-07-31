Правозащитник Стефанович: настраиваюсь на очень долгую разлуку со свободным миром

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Семьи арестованных руководителей лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» получили от них первые письма.

«Я знаю, что происходит последние дни в нашей стране. Наш арест является понятным явлением в этой ситуации. Я настраиваюсь на очень долгую разлуку со свободным миром, но все равно надеюсь на лучшее. Всё пройдет, пройдет и это, и мы снова будем вместе», — написал заместитель председателя «Весны» Валентин Стефанович супруге, сообщают его коллеги.

Письма он отправил также родителям и сестре.

 

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Сюжет: Новая атака на СМИ и НГО
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Тэги: политзаключенные правозащитники репрессии Персона: Валентин Стефанович

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