Элейн Томпсон установила олимпийский рекорд на стометровке на Играх в Токио

Разыграны очередные комплекты наград на Олимпийских играх в Токио.

Финальный забег на 100 метров среди женщин завершился триумфом Ямайки (у нее весь пьедестал):

Элейн Томпсон- (10.61 сек — это новый олимпийский рекорд); Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (10.74); Шерика Джексон 10.76.

Наши соседи — поляки — завоевали золото в смешанной эстафете 4х400 м:

Польша (3.09,87 — это новый олимпийский рекорд); Доминиканская Республика (3.10,21); США (3.10,22).

Напомним, сегодня первую медаль в копилку белорусской команды принес прыгун на батуте Иван Литвинович.

На данный момент топ-5 медального зачета выглядит следующим образом:

Китай — 21 золотых, 13 серебряных, 12 бронзовых; Япония — 17, 5, 8; США — 16, 17, 13; Россия — 11, 15, 11; Австралия — 10, 3, 14.