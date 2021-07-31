Элейн Томпсон установила олимпийский рекорд на стометровке на Играх в Токио
Разыграны очередные комплекты наград на Олимпийских играх в Токио.
Финальный забег на 100 метров среди женщин завершился триумфом Ямайки (у нее весь пьедестал):
- Элейн Томпсон- (10.61 сек — это новый олимпийский рекорд);
- Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (10.74);
- Шерика Джексон 10.76.
Наши соседи — поляки — завоевали золото в смешанной эстафете 4х400 м:
- Польша (3.09,87 — это новый олимпийский рекорд);
- Доминиканская Республика (3.10,21);
- США (3.10,22).
Напомним, сегодня первую медаль в копилку белорусской команды
На данный момент топ-5 медального зачета выглядит следующим образом:
- Китай — 21 золотых, 13 серебряных, 12 бронзовых;
- Япония — 17, 5, 8;
- США — 16, 17, 13;
- Россия — 11, 15, 11;
- Австралия — 10, 3, 14.