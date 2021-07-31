Элейн Томпсон установила олимпийский рекорд на стометровке на Играх в Токио

/ Спорт
Просмотров: 66

Разыграны очередные комплекты наград на Олимпийских играх  в Токио.

Финальный забег на 100 метров среди женщин завершился триумфом Ямайки (у нее весь пьедестал):  

  1. Элейн Томпсон- (10.61 сек — это новый олимпийский рекорд);
  2. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (10.74);
  3. Шерика Джексон 10.76.

Наши соседи — поляки — завоевали золото в смешанной эстафете 4х400 м:

  1. Польша (3.09,87 — это новый олимпийский рекорд);
  2. Доминиканская Республика (3.10,21);
  3. США (3.10,22).

Напомним, сегодня первую медаль в копилку белорусской команды принес прыгун на батуте Иван Литвинович.

На данный момент топ-5 медального зачета выглядит следующим образом:

  1. Китай — 21 золотых, 13 серебряных, 12 бронзовых;
  2. Япония — 17, 5, 8;
  3. США — 16, 17, 13;
  4. Россия — 11, 15, 11;
  5. Австралия — 10, 3, 14.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

Сюжет: Олимпиада в Токио
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Олимпиада-2020

Другие материалы на эту тему:

Белорус Иван Литвинович завоевал золото Олимпиады в Токио

Белорус Иван Литвинович завоевал золото Олимпиады в Токио

«Ответственность высочайшая». Белорусских олимпийцев накачивают идеологией

«Ответственность высочайшая». Белорусских олимпийцев накачивают идеологией

Рио-де-Жанейро передал эстафетную палочку Олимпиады Токио

Рио-де-Жанейро передал эстафетную палочку Олимпиады Токио