В Смолевичском районе мужчину убило током

Следователи Смолевичского района проводят проверку по факту гибели 38-летнего мужчины.

Как сообщили в СК, днем 28 июля в деревне Лужки сельчанин очищал бассейн с помощью специального пылесоса.

«Оборудование было подключено с помощью самодельного удлинителя к электросчетчику в доме. Во время работы в розетке удлинителя перегорел провод. Мужчина дотронулся до него, чтобы починить. От поражения электрическим током житель Смолевичского района скончался на месте происшествия», — сообщили следователи.