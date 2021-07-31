За сутки в Беларуси официально зарегистрировано 992 случая COVID-19

За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 992 новых случая COVID-19 , умерли 9 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1.038 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

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30 июля было зарегистрировано 1.184 новых случая, 29-го — 1.033, 28-го — 950, 27-го — 525, 26-го — 648, 25-го — 880, 24-го — 1.061. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 446.040, умерло 3.454 человека с диагностированной коронавирусной инфекцией, выздоровело 440.200.

За минувшие сутки выполнено 17.964 теста на коронавирус (днем ранее 17.168). С начала эпидемии сделано 7.294.282 теста.

По информации Минздрава, 947,4 тыс. человек прошли полный курс вакцинации против COVID-19, первую дозу вакцины получили 1,38 млн.

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