Что случилось с валютой

/ Экономика
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Минувшая рабочая неделя (26-30 июля) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала падением лишь одной из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Фото ru.freepik.com

Свои позиции сдал:

  • доллар на 0,0139 пункта (с 2,5136 до 2,4997 белорусского рубля).

Другие укрепились:

  • евро на 0,0144 пункта (с 2,9597 др 2,9741 белорусского рубля);
  • российский рубль на 0,0097 пункта (с 3,4096 до 3,4193 белорусского рубля за 100 российских);
  • злотый на 0,0344 пункта (с 6,4693 до 6,5037 белорусского рубля за 10 злотых).
  • гривна на 0,0231 пункта (с 9,2959 до 9,319 белорусского рубля за 100 гривен).

 

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Тэги: курсы валют

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