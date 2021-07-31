Латвия призвала Минск освободить политзаключенных, прекратить репрессии против НГО и СМИ

Освободить политических заключенных, прекратить насилие в отношении гражданского общества и независимых СМИ призвал белорусские власти МИД Латвии.

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«Латвия и впредь будет поддерживать белорусский народ, который уже год мирно требует свободных и справедливых выборов», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

МИД Латвии ретвитнул комментарий Европейской службы внешних действий от 29 июля, в котором говорится, что «после сфальсифицированных выборов 9 августа 2020 года режим Лукашенко репрессировал белорусов», ЕС «применил санкции против пособников режима и подготовил амбициозный экономический план для демократической Беларуси».

Белорусские правозащитники признали политзаключенными более 680 граждан, арестованных во время и после президентской избирательной кампании 2020 года. На 31 июля этот статус имеют 604 человека.

Европейский союз не отменит санкции в отношении белорусского режима , пока не прекратятся репрессии, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

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