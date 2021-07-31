В Литве хотят облегчить переселение работников из Беларуси

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Министерство экономики и инноваций Литвы предлагает облегчить переселение в Литву работников из третьих стран, прежде всего, белорусских.

Фото pixabay.com

В среду правительство рассмотрит предложение, согласно которому лица, прибывающие в Литву по упрощенному порядку выдачи виз и стремящиеся получить разрешение на проживание в стране, могли бы ввезти свою собственность, не уплачивая таможенные пошлины и НДС на импорт.

В данный момент налоги могут не платить лишь иностранцы, у которых есть вид на жительство в Литве, либо представляющие одноразовую гарантию банка или страховой компании, которую часто очень сложно получить гражданам Беларуси.

С одобрения правительства, им не придется предоставлять гарантию. Министерство на своем сайте будет публиковать список юридических лиц, с которыми заключены договоры об инвестициях. Подписанный с ними трудовой договор иностранцы смогут представить таможне, пишет DELFI.

 

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Тэги: Беларусь-Литва

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