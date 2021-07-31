«Если Беларусь продолжит поощрять контрабанду людей, Литва поднимет в ЕС вопрос о новых санкциях»

Новые санкции для Беларуси на уровне Европейского союза уже предложены, но они лишатся смысла, если Минск прекратит организацию нелегальной миграции, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Если Беларусь продолжит поощрять контрабанду людей, Литва поднимет в Брюсселе вопрос о дополнительных санкциях для Беларуси», — приводит DELFI слова министра.

Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси . Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла , что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует .

19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили . «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.

Читайте также: