«Если Беларусь продолжит поощрять контрабанду людей, Литва поднимет в ЕС вопрос о новых санкциях»

Новые санкции для Беларуси на уровне Европейского союза уже предложены, но они лишатся смысла, если Минск прекратит организацию нелегальной миграции, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
«Если Беларусь продолжит поощрять контрабанду людей, Литва поднимет в Брюсселе вопрос о дополнительных санкциях для Беларуси», — приводит DELFI слова министра.
19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили. «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.