Эксперт: выдавая белорусских граждан, Россия портит остатки своего имиджа

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По словам руководителя правовых программ Московской Хельсинкской группы Романа Киселева, выдавая белорусских граждан не смотря на запрет ЕСПЧ, Россия нарушает свои международные обязательства».

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Почему Россия так себя ведет, непонятно, заметил правозащитник:  «Возможно, Лукашенко на последней встрече с Путиным попросил выдавать всех «беглецов». А Путин не счел возможным отказать коллеге в такой малости. Отсюда все и пошло. Возможно, все развивается и по-иному сценарию. Но все же похоже, что некое предписание свыше есть».

В комментарии «ГА» эксперт отметил, что в рамках Европейской конвенции Россия берет на себя обязательства и взвешивает риски, когда принимает подобные решения: «Если потом человек будет подвержен пыткам, то к России, можно предъявить претензии в ЕСПЧ. Уровень ответственности тут прямолинейный».

Если говорить в более широких терминах, то Россия, несомненно, несет ответственность за неправовые экстрадиции, подчеркнул Киселев. С его точки зрения, это ставит под угрозу судьбы тысяч белорусов, которые проживают в России.

Представитель МХГ заявил, что в России «осели около полумиллиона белорусов. Учитывая масштаб репрессий, под ударом может оказаться любой из них».

«Конечно, Россия портит себе остатки имиджа, и не только в глазах международного сообщества, но и в глазах россиян и особенно белорусов. Граждане Беларуси все больше и больше убеждаются, что Россия им не друг», — подчеркнул правозащитник.

Европейский союз не отменит санкции в отношении белорусского режима, пока не прекратятся репрессии, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

 

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Тэги: Беларусь-Россия экстрадиция Персона: Роман Киселев

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