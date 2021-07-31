Боррель повторил условия снятия санкций ЕС: прекращение репрессий, освобождение политзаключенных, новые выборы

/ Беларусь-ЕС
Просмотров: 69

Европейский союз не отменит санкции в отношении белорусского режима, пока не прекратятся репрессии, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Фото со страницы Жозепа Борреля в микроблоге

«Мы поддерживаем народ Беларуси и осуждаем все формы репрессий против белорусских граждан, — написал он в «Твиттере». — Санкции ЕС против пособников режима Лукашенко не будут отменены до тех пор, пока не прекратятся репрессии, не будут освобождены все политические заключенные и не будут проведены свободные и справедливые выборы».

Те же условия ЕС выдвигал и ранее.

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-ЕС санкции против режима Лукашенко Персона: Жозеп Боррель

Другие материалы на эту тему:

Власти пытаются вывести экспорт нефтепродуктов из-под санкций

Власти пытаются вывести экспорт нефтепродуктов из-под санкций

ЕС обещает новые санкции в ответ на репрессии режима Лукашенко

ЕС обещает новые санкции в ответ на репрессии режима Лукашенко

​​​​​​​Санкции ударили по ИТ-сектору: не поступают платежи из-за рубежа

​​​​​​​Санкции ударили по ИТ-сектору: не поступают платежи из-за рубежа

Евросоюз вложил миллионы евро в белорусскую границу, а она превращается в решето

Евросоюз вложил миллионы евро в белорусскую границу, а она превращается в решето