После дождей в три раза уменьшилось количество ограничений и запретов на посещение лесов

/ Общество
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После прошедших на уходящей неделе дождей более чем в три раза уменьшилось количество ограничений и запретов на посещение лесов, следует из данных оперативной карты Минлесхоза.

На 31 июля запреты и ограничения остались в лесах 17 районов против 57 до прохождения холодного фронта.

Полный запрет на посещение лесов действует в Гродненском районе и трех районах Гомельской области — Рогачевском, Буда-Кошелевском и Хойникском.

Ограничено посещение (можно находиться без транспорта и нельзя разводить костры) в 13 районах: Мёрском и Шарковщинском Витебской области; Наровлянском, Петриковском, Светлогорском — Гомельской; Мостовском — Гродненской; Березинском, Борисовском, Вилейском, Воложинском, Крупском, Молодечненском, Столбцовском — Минской.

 

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Тэги: пожароопасность запрет на посещение леса