Давление на свободу слова продолжается: Генпрокуратура признала экстремистскими еще семь телеграм-каналов

/ Общество
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Генпрокуратура 30 июля сообщила о признании судами экстремистскими еще семи телеграм-каналов: «Своя Жабинка», «Навiны Бярозы», «Береза 97%», «Белоозерск 97%», «БЕШЕНКОВИЧИ вчера сегодня завтра», «Уручье 97pro» и «Узда, Узденский район».

Фото pixabay.com

«Установлено, что в них содержались призывы к массовым беспорядкам и хулиганским действиям, применению насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, информация оскорбительного характера, разжигающая социальную вражду и рознь», — говорится в сообщении ведомства.

 

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Тэги: свобода слова

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