В Беларуси уже более 600 политзаключенных

/ Политика
Просмотров: 23

Количество проходящих по уголовным делам граждан, которых белорусские правозащитники признали политзаключенными, превысило 600.

30 июля в список политзаключенных включены семь человек:

— Максим Сарычев (судом Слонимского района (Гродненская область) приговорен к году ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа (ИУОТ) по ст. 369 Уголовного кодекса за оскорбление сотрудника органов внутренних дел в телеграм-чате);

— Евгений Титов (год ограничения свободы с направлением в ИУОТ по ст. 370 УК за сорванный государственный флаг; суд Жлобинского района (Гомельская область));

— Давид Шеряков (два года ограничения свободы с направлением в ИУОТ по ст. 369 УК за оскорбление бывшего заместителя министра внутренних дел Александра Барсукова в телеграм-чате; суд Витебского района);

— Сергей Великородный (полтора года лишения свободы в колонии общего режима по ст. 368 УК за оскорбление Александра Лукашенко; суд не назван);

— Илья Дерягин (три месяца ареста по ст. 368 УК за оскорбление Лукашенко, суд Бобруйского района и Бобруйска (Могилевская область));

— Юрий Ковалев (год лишения свободы в колонии общего режима по ст. 368 УК за оскорбление Лукашенко, суд Буда-Кошелевского района (Брестская область));

— Дмитрий Кравцов (три месяца ареста по ст. 370 УК за надругательство над государственным гербом, суд Дрибинского района (Могилевская область)).

Правозащитники считают уголовное преследование названных людей политически мотивированным и требуют их немедленного освобождения.

Общее количество политзаключенных в стране достигло 606. Статус бывших политзаключенных имеют 76 человек.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: политзаключенные Персона: Максим Сарычев Евгений Титов Давид Шеряков Сергей Великородный Илья Дерягин Юрий Ковалев Дмитрий Кравцов

Другие материалы на эту тему:

«Мария в порядке, настроение боевое, к процессу готова»

«Мария в порядке, настроение боевое, к процессу готова»

Политзаключенным предлагают писать прошение о помиловании на имя Лукашенко

Политзаключенным предлагают писать прошение о помиловании на имя Лукашенко

У политзаключенного Григория Костусева подозрение на онкозаболевание

У политзаключенного Григория Костусева подозрение на онкозаболевание

ЕС требует немедленно освободить Виктора Бабарико и всех политзаключенных

ЕС требует немедленно освободить Виктора Бабарико и всех политзаключенных