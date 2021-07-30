В скором времени вырастут цены на молоко, сметану, творог, сыр и масло

Комиссия по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете министров согласовала повышение цен на весь ассортимент молока, кефира, сметаны, творога, твердого и полутвердого сыра, животного масла.

Как сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли, решение принято «в целях компенсации роста затрат на производство (ввоз) и (или) реализацию молока и молочных продуктов».

Юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство (ввоз) и (или) реализацию указанной продукции на внутренний рынок, до 31 августа разрешено повысить цены в размере, не превышающем 4,9% (в зависимости от ассортимента и организации) по отношению к ценам на 28 февраля 2021 года.

Ранее комиссия разрешила увеличить цены на рис и детское питание на 4%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 4,9%. Также было разрешено повысить цены на подсолнечное масло (на 15%).

23 февраля для сдерживания роста цен на социально значимые товары правительство приняло постановление № 100, которое с 24 по 28 февраля установило запрет на повышение цен, а с марта — определило предел их повышения не более 0,2% в месяц. Увеличивать цены выше установленного предела разрешено только с согласия комиссии по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете министров, напоминает БелаПАН.

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