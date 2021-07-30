БХК получил предупреждение от Минюста

Белорусский Хельсинкский комитет (БХК) получил предупреждение от Министерства юстиции.

6 июля правозащитники БКХ получили от Министерства юстиции запрос на представление информации в связи с «проведением контрольных мероприятий на предмет соответствия требованиям законодательства Республики Беларусь и устава данной организации».

Минюст предлагал до 16 июля предоставить документы по 30 позициям: переписка организации, годовые планы деятельности; протоколы заседаний выборных органов; документы, касающиеся проведения и участия в мероприятиях в стране и за ее пределами; планы работы, списки членов и другие.

14 июля в офисе БХК, где в тот момент никого не было, поскольку это не приемный день, прошел обыск . Об этом сотрудники узнали из публикаций в телеграм-каналах.

«Дверь была взломана, а сам офис опечатан, — пояснили в БКХ. — Несмотря на это, 16 июля, то есть в установленный срок, мы направили в Министерство юстиции часть запрошенных сведений, которая имелась в нашем распоряжении. Мы также проинформировали министерство о том, что 14 июля наш офис опечатан. Все остальные запрошенные министерством документы находятся в опечатанном офисе, в связи с чем не представляется возможным представить их в указанные сроки — до 16 июля».

В целом, объем запрашиваемых сведений являлся избыточным, считают в организации.

«Однако мы были готовы предоставить все эти документы. Поэтому мы проинформировали министерство о том, что недостающие документы будут направлены им, как только представители организации будут допущены в опечатанный офис. Также мы попросили Министерство юстиции принять все возможные меры в пределах его компетенции для обеспечения защиты прав и законных интересов Белорусского Хельсинкского комитета, поскольку блокировка офиса затрудняет работу организации по защите прав людей», — говорится в сообщении.

Для того чтобы попасть в опечатанный офис, 19 июля руководство БКХ обратилось в МВД, Следственный комитет и Генеральную прокуратуру страны. «Однако до настоящего времени проблема не разрешена, и мы не можем попасть в офис», — подчеркнули в объединении.

Несмотря на ситуацию, отмечают в БХК, Министерство юстиции вынесло организации предупреждение «за непредставление документов». Отмечается, что в приказе Минюста также содержалось требование устранить допущенное нарушение до 27 июля. Однако уведомление об этом БХК получил только вечером 27 июля, о чем свидетельствует штамп почтового отделения, заявляют в правозащитной организации.

Таким образом, поясняли в БХК, у них просто «не было объективных возможностей выполнить требование министерства».

Белорусский Хельсинкский Комитет повторно обратился в Минюст с просьбой принять все возможные меры в пределах компетенции министерства для обеспечения защиты прав и законных интересов организации, а также отменить предупреждение с учетом того, что «непредставление документов обусловлено объективными обстоятельствами, не зависящими от организации».

В противном случае БКХ намерен обжаловать предупреждение в Верховном суде, отмечает БелаПАН .

По закону после двух предупреждений в течение года общественную организацию могут ликвидировать.