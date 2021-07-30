В Минске на проспекте Независимости произошла крупная авария

Сегодня на столичном проспекте Независимости произошло крупное дорожно-транспортное происшествие.

По информации Госавтоинспекции, водитель «Ниссана» на главной магистрали Минска, перестраиваясь в крайнюю левую полосу, не уступил дорогу «Фольксвагену» из-за чего произошло столкновение.

«От удара «Фольксваген» выехал на полосу встречного движения и совершил ряд столкновений с двигавшимися в прямом встречном и попутном направлении авто. Столкнулись десять единиц транспорта. В результате ДТП пострадали два человека, которые доставлены в медицинское учреждение», — сообщили в ГАИ.