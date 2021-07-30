В Беларуси вновь резко подскочило официальное число зарегистрированных случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1.184 новых случая COVID-19 , умерли 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1.112 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

29 июля было зарегистрировано 1.033 новых случая, 28 июля — 950, 27 июля — 525, 26-го — 648, 25 июля — 880, днем ранее — 1.061. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 445.048, выздоровело 439.162 человека. Умерло 3.445 пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 17.168 тестов на коронавирус (днем ранее 17.602). С начала эпидемии сделано 7.276.318 тестов.

По информации Минздрава, 947,4 тыс. человек прошли полный курс вакцинации против COVID-19, первую дозу вакцины получили 1,38 млн.

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