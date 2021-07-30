В ООН заявили, что Беларусь должна выплатить компенсацию и восстановить адвокатскую лицензию Олега Агеева

Комитет по правам человека ООН (КПЧ ООН) 30 июля опубликовал свои выводы после рассмотрения жалобы Олега Агеева — адвоката, который представлял интересы кандидата от оппозиции на президентских выборах 2010 года Алеся Михалевича.

Как отмечается на сайте КПЧ ООН, комитет решил, что аннулирование лицензии Агеева после того, как он рассказал СМИ об условиях содержания своего клиента в СИЗО, «нарушило права адвоката на справедливое судебное разбирательство и свободу выражения мнения».

По мнению члена комитета Арифа Булкана, Агеев «был подвергнут жестким и несправедливым санкциям только за то, что он выступил в СМИ, а сделал он это в интересах своего клиента и для удовлетворения общественных интересов».

«Право на свободу выражения мнения гарантируется Международным пактом о гражданских и политических правах, и ситуация г-на Агеева не подпадает под возможные исключительные ограничения этого права, — подчеркнул Булкан. — Кроме того, г-на Агеева никогда не уведомляли о выдвинутых обвинениях и о проведении разбирательств против него со стороны Министерства юстиции. Он не присутствовал на слушании и не имел возможности выступить в свою защиту. Независимый и беспристрастный суд отказал ему в справедливом и публичном судебном разбирательстве».

В своем заключении КПЧ ООН призвал Беларусь принять соответствующие меры для выплаты Агееву адекватной компенсации и восстановления его адвокатской лицензии. Комитет также призвал государство-участник принять меры для недопущения повторения подобных нарушений в будущем.

Заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Олег Агеев прокомментировал ситуацию: «Выполнение решения Комитета по правам человека ООН в идеале должно быть добровольным со стороны государства. Но белорусские власти в течение долгого времени утверждают, что такие решения международного органа носят рекомендательный характер, и отказываются их исполнять добровольно. Эта позиция наших властей не соответствует нормам права».

«Предоставление мне белорусским государством средств правовой защиты, указанных в решении КПЧ, безусловно, обязательно, так как вытекает из обязательства Беларуси по статье 2 Международного пакта о гражданских и политических правах. То есть, по сути, государство, получив решение КПЧ, должно исполнить не само это решение, а обязательный для него международный договор, в нашем случае Международный пакт о гражданских и политических правах», — цитирует Агеева пресс-служба БАЖ.

Агеев в 2010 и 2011 годах работал адвокатом. Он рассказал журналистам об условиях содержания в СИЗО КГБ клиента — экс-кандидата в президенты Алеся Михалевича, который был арестован на следующий день после выборов 19 декабря 2010 года по обвинению в организации массовых беспорядков. После освобождения он заявил о пытках в изоляторе и о том, что был вынужден подписать документ о сотрудничестве с КГБ взамен на освобождение, кроме того, он был лишен доступа к медицинской и правовой помощи.

Комментарии Агеева относительно этой ситуации были опубликованы на сайте «Европейского радио для Беларуси». В результате власти начали расследование в его отношении в связи с превышением полномочий адвоката и нарушением профессиональной этики. 14 февраля 2011 года Министерство юстиции прекратило действие лицензии Агеева, заявив, что он «совершил проступок, несовместимый со званием адвокатом». После безуспешной подачи нескольких апелляционных жалоб с требованием отменить решение Агеев обратился в Комитет по правам человека.

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