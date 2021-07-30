В Бресте по инициативе прокуратуры ликвидированы четыре НГО

По инициативе прокуратуры Бреста ликвидированы четыре негосударственные организации, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Фото: прокуратура Бреста

«Во исполнение информационной записки прокуратуры Бреста администрации Ленинского и Московского районов Бреста приняли решения о ликвидации просветительского социально-информационного учреждения "Равенство и справедливость", культурно-просветительского учреждения "Брестский Аазис", культурно-просветительского учреждения "Европейская брама" и информационно-консалтингового учреждения "Агентство Пропус", — говорится в сообщении. — Основание — деятельность названных субъектов не отвечала указанным в их уставах целям и предмету», передает БелаПАН .

Как утверждает пресс-служба Генпрокуратуры, «от имени учреждения "Агентство Пропус" фактически готовились и реализовывались противоправные действия, в том числе массовые беспорядки, иные экстремистские проявления в отношении Беларуси, публиковались призывы к введению санкций и экономическому давлению на страну, иным шагам во вред национальной безопасности».

«Учреждение "Брестский Аазис" проводило мероприятия во взаимодействии с информационно-консалтинговым учреждением "Агентство регионального развития "Дзедзич" (ликвидировано решением администрации Ленинского района Бреста от 2 июля 2021 года), а также гражданами, в отношении которых прокуратура города уже приняла меры реагирования, — говорится в сообщении. — Они занимались деятельностью, которая вела к повышению напряженности в обществе, способствовала созданию атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждала к агрессии».

Республиканское просветительское социально-информационное учреждение «Равенство и справедливость» было зарегистрировано в 2016 году. Цель работы учреждения — содействовать развитию гражданского общества в Беларуси.

Культурно-просветительское учреждение «Брестский Аазис» было создано в 2015 году. Занималось организацией культурных мероприятий. В рамках проекта «Мейсца» проводило встречи с известными брестскими историками, краеведами, журналистами и фотографами.

Информационно-консалтингового учреждение «Агентство Пропус» получило регистрацию в 2014 году, культурно-просветительское учреждение «Европейская брама» — в 2015-м. Информации об их деятельности в открытом доступе не найдено.