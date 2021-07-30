Институт Гете прекратил работу в Беларуси

Институт имени Гете прекратил работу в Беларуси, сообщил в «Фейбуке» его минский директор Якоб Рачек.

Якоб Рачек

Институт имени Гете действовал в Минске 27 лет. Он работал на расширение и углубление культурных и общественных связей между Беларусью и Германией. В конце июня белорусские власти потребовали от Германии прекратить работу института и службы академических обменов, передает БелаПАН .

«С большим сожалением мы приостанавливаем с сегодняшнего дня нашу деятельность в Беларуси, — написал Рачек. — В последние дни и недели мы занимались прекращением наших проектов, наших предложений в сфере языка и образования, а также работы библиотеки. Эти задачи кажутся очень трудными, ведь за 27 лет мы построили в этих сферах специальную и эффективную сеть. Мы сопровождали целые поколения в изучении немецкого языка и тем самым открывали для них новые профессиональные и личные возможности. Вместе с большим количеством деятелей культуры мы наполняли жизнью культурный диалог между нашими странами. И мы создали в центре Минска место, где можно было вместе учиться, читать, разговаривать и праздновать».

По его словам, совместная работа в Минске «сделала невероятное и доказала, что культура и образование работают даже в трудных условиях». «Именно в эти трудные времена мы получили слова солидарности и поддержки от многих людей из Беларуси, за что я от имени команды Гете очень благодарен. Этот резонанс делает нас тем, чем мы всегда хотели быть: пространством, создаваемым средствами языка и культуры. Пространство счастливых встреч людей, открывающееся именно тогда, когда затишье кажется неизбежным. И которое, может, именно поэтому еще более действенное. Ведь пока есть люди с духовным отношением к совместному существованию, существует культура и тем самым основа для нашей работы», — подчеркнул глава организации.

Рачек напомнил, что покровитель организации Йохан Вольфганг фон Гете был восхищен деревом гинкго. «Разделенная на две части форма дерева гинкго напоминает руки, протянутые для приветствия. Для Гете (и для нас) это символ дружбы, доверия и сотрудничества. Так, мы посадили по всей стране более 100 деревьев. Но гинкго символизирует также и что-то другое, ведь, будучи настоящим ископаемым, он пережил многие кризисы последних 400 миллионов лет. Наши деревца перетерпят тяжелые времена, и отношения в сфере культуры, надеемся, больше не заморозятся, но вскоре переживут новую весну», — сказал он.

Рачек поблагодарил всех партнеров, школьников, учителей, читателей, деятелей культуры и ее поклонников — всех, кто делал работу Института имени Гете в Беларуси «в последние годы такой значимой».

26 июля стало известно о примерно 60 неправительственных организациях, в отношении которых власти приняли решение о ликвидации. В их числе объединения, занимающиеся образованием, благотворительностью, экологией, помощью людям с инвалидностью, вопросами культуры.