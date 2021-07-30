Литовские пограничники задержали 137 нелегальных мигрантов на границе с Беларусью за сутки

За минувшие сутки, 29 июля, в Литве задержано 137 нелегальных мигрантов со стороны Беларуси — на 19 больше, чем днем ранее, сообщает сайт литовской Службы охраны государственной границы.

С начала 2021 года литовские пограничники перехватили 3282 мигранта — в 40,5 раза больше, чем за весь 2020-й (81).

В январе 2021 года на границе с Беларусью задержали 20 человек, в феврале — 13, марте — 8, апреле — 70, мае — 77, июне — 473, с начала июля — 2621. Суточный рекорд — 171 (28 июля).

Среди задержанных (на 29 июля) — граждане Ирака (2111), Конго (191), Камеруна (129), Гвинеи (78), Ирана (81), Афганистана (77), России (89), Сирии (89) и других стран, а также лица без документов.

Из-за резкого увеличения числа нелегальных мигрантов правительство Литвы 2 июля объявило чрезвычайное положение на национальном уровне. Руководство страны неоднократно напрямую обвиняло белорусские власти в содействии росту нелегальной миграции. 9 июля Литва начала строить на границе заграждение из колючей проволоки. Параллельно возводится забор.