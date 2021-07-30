Видеофакт. Авиация МЧС Беларуси ликвидирует крупный пожар в Турции

Экипаж Ми-8 выполнил три полета в районе Мармариса, налет составил 5 часов 50 минут. За это время выполнен 51 слив воды.

Фото: МЧС

Белорусский борт работает в международной команде совместно с другими вертолетами и самолетами, которые вместе с наземными силами осуществляют защиту города от сильнейшего лесного пожара. После небольшого ночного перерыва, во время которого наземные специалисты авиации МЧС Беларуси проводят техническое обслуживание вертолета, сегодня Ми-8 вновь приступает к тушению, сообщает пресс-служба ведомства.

Второй белорусский Ми-8 находится в другой части Турции, экипаж которого также готов к выполнению задач и в случае поступления соответствующего запроса от местных властей выполнит перелет к этому или другому очагу.