Видеофакт. Авиация МЧС Беларуси ликвидирует крупный пожар в Турции

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Экипаж Ми-8 выполнил три полета в районе Мармариса, налет составил 5 часов 50 минут. За это время выполнен 51 слив воды.

Фото: МЧС

Белорусский борт работает в международной команде совместно с другими вертолетами и самолетами, которые вместе с наземными силами осуществляют защиту города от сильнейшего лесного пожара. После небольшого ночного перерыва, во время которого наземные специалисты авиации МЧС Беларуси проводят техническое обслуживание вертолета, сегодня Ми-8 вновь приступает к тушению, сообщает пресс-служба ведомства.

Второй белорусский Ми-8 находится в другой части Турции, экипаж которого также готов к выполнению задач и в случае поступления соответствующего запроса от местных властей выполнит перелет к этому или другому очагу.
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Тэги: МЧС пожар Беларусь-Турция Город: Мармарис

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