Суд над Степаном Латыповым сегодня не возобновился
Суд над политзаключенным Степаном Латыповым, которого накануне направили на дополнительное обследование, сегодня не возобновился, сообщает телеграм-канал лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна».
29 июля в суд Советского района, где проходил процесс по делу Латыпова, приезжала скорая помощь, поскольку обвиняемый заявил, что «длительно чувствует себя плохо». Перед судом он говорил, что утром у него было давление 160 на 90. Также Степан сообщил, что у него головокружение и он с трудом следит за процессом, передает
По словам Латыпова, в камере в СИЗО жарко и курят. «С утра было высокое давление. Начмед сделал укол и отправил сюда [на суд]. Легче не стало», — сказал он.
Врачи осмотрели Латыпова и направили его на дополнительное обследование. Очевидцы видели, как скорая уезжала от здания суда без Латыпова.
После перерыва судья Александр Волк заявил, что «в связи с невозможностью продолжения заседания без присутствия обвиняемого» суд возобновится 30 июля в 10:00.
«Конкретной причины, по которой Степан Латыпов отсутствовал на процессе, судья не озвучил, — сообщали правозащитники. — Как стало известно, в связи с плохим самочувствием врачи направили Степана Латыпова на дополнительное обследование. Сам политзаключенный сейчас в СИЗО-1 на Володарского».
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Степан Латыпов был задержан 15 сентября 2020 года во дворе своего дома на улице Червякова, на «площади Перемен». Согласно обвинению, Латыпов оказал активное сопротивление сотрудникам милиции, сопряженное с применением насилия. Потерпевшими признаны трое милиционеров.
Процесс над Латыповым начался 1 июня. В этот день после показаний отца Сергея Латыпова обвиняемый заявил, что к нему приходили из главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД (ГУБОПиК) и предупредили: если он не согласится с обвинением, проблемы будут не только у него, но и у всей семьи. Затем Степан Латыпов встал на скамью в клетке, достал острый предмет и вонзил его себе в горло, после чего потерял сознание и упал.