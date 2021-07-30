Видеофакт. Светлана Тихановская встретилась с Кондолизой Райс

Встреча Светланы Тихановской с 66-м госсекретарем США длилась 45 минут, сообщает пресс-служба демократического лидера Беларуси.

Политики обсудили , как можно усилить давление на режим и при этом поддерживать белорусов внутри страны. Также обсуждали, как выстраивать отношения с новыми партнерами, включая Австралию, Японию и Индию.

«Это была очень теплая и полезная встреча. Я благодарна Кондолизе Райс за все ее советы. Она прекрасно знает ситуацию в Беларуси и щедро делится своим опытом», — сказала Тихановская.