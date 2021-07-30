Беларусь увеличит экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты с 1 августа

Беларусь с 1 августа повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты в соответствии с решением правительства республики. Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Размер пошлины на нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты вырастут до 67,8 доллара за 1 т, что больше на 6,3 доллара, чем в июле.

Увеличится и размер пошлины на прямогонный бензин: она составит 37,2 доллара за 1 т (+3,4 доллара).

Пошлина на экспорт бензина товарного, дизельного топлива, легких и средних дистиллятов, бензола, толуолов, ксилолов и смазочных масел составит 20,3 доллара (+1,9 доллара).