СК возбудил 4691 уголовное дело в связи с массовыми протестами с августа

С августа 2020 года Следственный комитет возбудил 4691 уголовное дело в связи с массовыми протестами. Это следует из сообщения пресс-службы СК по итогам коллегами о работе ведомства в первом полугодии 2021 года.

«С августа 2020 года основные усилия Следственного комитета сконцентрированы на выявлении, пресечении и исследовании обстоятельств криминальных проявлений, сопряженных с незаконными массовыми мероприятиями, беспорядками, протестными акциями, посягательством на государственный суверенитет и общественную безопасность, умышленным уничтожением и повреждением имущества, насилием и угрозами в отношении должностных лиц и членов их семей, — говорится в сообщении. — Следственными подразделениями возбуждено 4691 уголовное дело по 4196 фактам таких проявлений. В числе зарегистрированных наибольший удельный вес составляют преступления, предусмотренные ст. 341 (осквернение сооружений и порча имущества) и ст. 369 (оскорбление представителя власти) Уголовного кодекса Республики Беларусь».

По данным пресс-службы, завершено расследование по 857 таким уголовным делам, из них прокурору для направления в суд передано 825 уголовных дел о 1184 преступлениях.

«Следует отметить, что в подразделениях сохраняется оперативность расследования уголовных дел, обеспечен взвешенный подход к вопросам применения мер пресечения, — говорится в сообщении. — В практическую деятельность Следственного комитета внедрена созданная в ведомстве автоматизированная информационная система "След", которая предназначена для накопления и хранения наиболее значимой информации, имеющейся в материалах уголовных дел, для последующего ее изучения и анализа, в том числе путем установления взаимосвязей отдельных эпизодов преступлений между собой».