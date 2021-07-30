Госконтроль выявил завышение стоимости работ в стройорганизациях Витебщины

КГК Витебской области выявил завышение стоимости работ в стройорганизациях, сообщили в ведомстве.

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Сотрудники КГК проверили четыре организации и выявили нарушения при распоряжении госимуществом, проведении закупок, в трудовом законодательстве и другие. Установлены и факты причинения вреда на более 100 тысяч рублей, завышения стоимости выполненных работ на 400 тыс.

«При корректировке проектно-сметной документации на реконструкцию моста через Западную Двину в Полоцке были необоснованно включены ранее выполненные виды и объемы работ, а также те, которые не подлежали выполнению. В результате устранения нарушений стоимость строительства была снижена на 175 тысяч рублей», — рассказали в КГК области.

Также после вмешательства госконтролеров в оборот вовлечены использованные при производстве работ конструкции временного моста, приобретенные за счет бюджета. Это позволило сэкономить на возведении объекта 2,3 млн рублей. До этого пригодные для повторного применения дорогостоящие металлоконструкции более полугода находились на временном хранении у подрядчика.