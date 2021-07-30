Минские подъезды стали дезинфицировать раз в месяц

В домах, находящихся на обслуживании ЖКХ районов Минска, изменили периодичность противовирусной обработки подъездов, сообщили агентству «Минск-Новости».

«Решение о периодичности обработки мест общего пользования дезинфицирующими растворами принимается в зависимости от сложности эпидемиологической обстановки. Так, по рекомендации Минского городского центра гигиены и эпидемиологии, с 11 июня эти работы производятся один раз в месяц», — рассказала заместитель генерального директора по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда и работе с населением МГЖХ Анастасия Воробьева.

За январь — май 2020 года в жилищные организации поступило почти на 7 тыс. заявок по поводу содержания подъездов больше, чем за такой же период 2021 года (50 735 против 43 917). Отчасти это связано с прошлогодним пиком «ковидных» обращений, объясняют в МГЖХ.

Весной прошлого года с началом пандемии начали производить ежедневную дезобработку подъездов.