К Земле летит 128-метровый астероид

В ближайшую субботу, 31 июля, на расстоянии четырех миллионов километров от Земли пролетит астероид YM6. Его диаметр — около 128 метров, сообщили в космическом агентстве NASA.

«Несмотря на то, что компьютерный анализ квалифицирует объект, как "астероид около Земли", он не является потенциально опасным», — уточнили эксперты.

YM6 2019 вращается вокруг Солнца за 401 день. Он уже пролетал мимо Земли 28 января 2020, но на расстоянии более 25 000 000 километров.

Следующий раз астероид приблизится к планете 27 января 2031 примерно на том же расстоянии (6,5 миллиона км), а затем — только в 2100 году.