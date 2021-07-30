Литва просит созвать внеочередное заседание Совета юстиции и внутренних дел ЕС в связи с ситуацией на границе

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Литва просит созвать внеочередное заседание Совета юстиции и внутренних дел Евросоюза в связи с ситуацией на границе. С соответствующим обращением к министру внутренних дел председательствующей в совете Словении выступила глава МВД Литвы Агне Билотайте.

Фото: delfi.lt

По словам Билотайте, прошло всего две недели с момента последней встречи министров внутренних дел стран ЕС, на которой она подробно информировала коллег о ситуации, и за это время количество нелегальных мигрантов почти удвоилось. «Эта ситуация требует немедленных действий и решений. Литва уже предприняла усилия и сделает еще больше, чтобы справиться с кризисом нелегальной миграции», — сказала министр, которую цитирует пресс-служба ее ведомства, передает БелаПАН.

В послании словенскому коллеге Билотайте заявила о необходимости конкретной политической, финансовой и экспертной поддержки, чтобы остановить поток нелегальной миграции и предотвратить транзит нелегалов через Литву в другие страны ЕС.

Одной из важнейших задач министр назвала оборудование физического барьера. «Оценивая динамику миграционного потока, мы считаем, что это единственное прагматичное решение, которое за короткое время принесет результат», — заявила Билотайте.

С начала 2021 года на границе с Беларусью литовские пограничники перехватили 3145 мигрантов — в 38,8 раза больше, чем за весь 2020-й (81). Среди задержанных (на 28 июля) — граждане Ирака (2005), Конго (191), Камеруна (129), Гвинеи (78), Ирана (81), Афганистана (77), России (83), а также Сирии и других стран, лица без документов.

С 28 по 31 июля в Литве находится делегация иракских дипломатов для обсуждения проблемы нелегальной миграции из Беларуси.
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Тэги: нелегальные мигранты Беларусь-Литва Персона: Агне Билотайте Город: Вильнюс

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