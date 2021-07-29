Батумское «Динамо» разгромило БАТЭ и выбило борисовчан из Лиги конференций

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БАТЭ не смог пробиться в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций. В ответном матче 2-го отборочного раунда борисовчане на своем стадионе уступили «Динамо» из Батуми со счетом 1:4.

Игра прошла вечером 29 июля на «Борисов-Арене».

В добавленное время первого тайма у хозяев забил Яблонский. Суммарно после двух игр счет в пользу борисовчан был 2:0 и, казалось, они сохранят преимущество. Тем не менее, во втором тайме грузинская команда забила четыре гола. На 47-й минуте отличился Мамучашвили, на 58-й — Фламарион, на 74-й — Азаров, в дополнительное время — Панцулая.

Из Лиги конференций также выбыли брестское «Динамо», жодинское «Торпедо» и солигорский «Шахтер».
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Тэги: Лига конференций ФК БАТЭ ФК Динамо-Батуми белорусский футбол Город: Борисов

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